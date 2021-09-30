Жителей просят сохранять спокойствие, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
Проверка готовки системы оповещения пройдёт 30 сентября в 12:55, предупредили в ДЧС Алматы.
- Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, - пояснили в ведомстве.
Жителей просят не паниковать и напоминают, что делать, если сирена не учебная:
- включите радио или телевизор, либо слушайте оповещение, передаваемое уличными громкоговорителями;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.