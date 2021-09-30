Жителей просят сохранять спокойствие, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Проверка готовки системы оповещения пройдёт 30 сентября в 12:55, предупредили в ДЧС Алматы.

- Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, - пояснили в ведомстве.

Жителей просят не паниковать и напоминают, что делать, если сирена не учебная:

включите радио или телевизор, либо слушайте оповещение, передаваемое уличными громкоговорителями;

прослушайте экстренное сообщение;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

