Жительница села Коптогай убила свою четырёхмесячную дочь в конце апреля, передаёт телеканал КТК.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Прокурор Нурболат Абилов сообщил, что причиной смерти ребёнка стала большая потеря крови, младенцу были нанесены многочисленные ножевые ранения в область сердца и грудной клетки.

Супруг подсудимой, который выступает на суде свидетелем и потерпевшим, рассказал, что сразу после родов у жены появились отклонения в психике. После роддома его супруга обратилась за помощью к народным целителям, но лучше ей не стало.

Когда муж подсудимой уехал по делам, женщина нанесла дочери удары кухонным ножом, потому что малышка слишком громко плакала. Судмедэксперты насчитали 38 ранений.

42-летняя подсудимая находится в психдиспансере.

- Да, действительно, у неё есть психические расстройства. Диагноз является врачебной тайной, не подлежит огласке. Дальнейшая её судьба – только по решению суда. На данный момент психическое состояние стабилизировалось на фоне проводимого лечения, - сказал заместитель директора Атырауского областного центра психического здоровья Дамир Кожантаев.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.