Тиктокер-акробат привлечён к ответственности по двум статьям административного кодекса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём написал, что стражи порядка обратили внимание на видео тиктокера. Молодой человек ради эффектного видео оставил руль движущегося внедорожника и делал кульбиты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Мы провели проверку и установили правонарушителя - им оказался гражданин 1994 года рождения, который привлечён к административной ответственности по статьям 590 часть вторая (управление транспортным средством без госномеров) и 593 часть вторая (несоблюдение правил пользования ремнями безопасности), - написал Абдрахманов.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.