- В июле прошлого года двое заключенных, находясь на территории следственного изолятора Уральска, вышли на прогулку и стали пинать дверь, плеваться и материться. Надзирающий сделал им замечание, но они не отреагировали. И более того, один из заключенных ударил его (надзирателя - прим. автора). Трое сотрудников подбежали разнимать уже борющихся мужчин. Второй заключённый начал пинать сотрудников следственного изолятора, - рассказали подробности произошедшего в прокуратуре ЗКО.

- В итоге двое заключенных, осужденных за убийство и хулиганство, будут отбывать наказание не 13.5 лет, а 14.6 лет, - пояснила Асель Беркалиева.

Фото из архива "МГ" Как сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева, в августе этого года в Уральском городском суде состоялся обвинительный приговор в отношении двух заключённых, прибывших из мест лишения свободы Мангистауской и Атырауской областей.Впрочем, в ходе судебных заседаний заключенные вину свою не признали и заявили, что сотрудники следственного изолятора сами провоцировали их и применяли насилие.