- Мы к вам очень близко расположены. От Уральска до Уфы всего 673 километра. У вас сильное машиностроение, газопереработка. Так как в Уральске сильный кадровый потенциал, я думаю, в нашем областном центре вам легче всего было бы открыть свои производства и выходить на рынки нефтегазового сектора Казахстана, - сказал глава региона.

- Нас с вами связывают дорожная инфраструктура, река Урал. Нам также было бы интересно взглянуть на то, как обеспечивается сбор талых вод в реку Сакмара, которая вливается в реку Урал, - отметил Гали Искалиев.

- Есть в нашем регионе и башкирская диаспора – около 400 человек. Все они очень активные, и мы их поддерживаем, - подчеркнул Гали Искалиев.

– Вчера мы встречались с президентом Казахстана, премьер-министром и председателем верхней палаты Парламента. Провели презентацию инвестиционного потенциала нашей республики, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня откроем представительство нашего Конгресс-бюро, которое будет заниматься организацией взаимодействия предпринимателей Башкортостана и Казахстана.

По информации пресс-службы акимата ЗКО, в ходе встречи они обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества, укрепления промышленных, деловых и культурно-образовательных связей. Аким области отметил, что в ЗКО знают, насколько успешно сейчас развивается Башкортостан. Бизнес республики активно выходит на экспорт, ищет новые рынки сбыта. Область заинтересована в сотрудничестве и хотела бы видеть представителей бизнес-сообщества Башкортостана на своей территории.Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области есть крупные месторождения газа и газового конденсата. На регион приходится 99 процентов от общего объёма добычи газового конденсата в Казахстане. ЗКО заинтересована во взаимодействии с газоперерабатывающим предприятиями Башкортостана.Аким области также сказал, что в Башкортостане очень организованно работают личные подсобные хозяйства, которые выпускают хорошие продукты питания. И это интересный опыт для региона.В ходе встречи представили «АО «НК QazExpoCongress» представили трансграничный торговый центр «Евразия», который имеет хорошие перспективы и для Башкортостана. Там будут располагаться логистические терминалы по обмену грузами между Китаем (Азией) и Россией (Европой). Радий Хабиров отметил, что вместе с официальной делегацией республики в Казахстан приехала и бизнес-миссия, в которую вошли представители 33 крупных предприятий Башкортостана.Кроме того, глава Башкортостана выразил большой интерес по выходу на рынки Казахстана именно через ЗКО. Радий Хабиров пригласил бизнес делегацию нашей области посетить в октябре Уфу во время Дней Республики Башкортостан. Радий Хабиров и Гали Искалиев договорились развивать межрегиональные связи в рамках постоянно действующей рабочей группы по взаимодействию Казахстана и Башкортостана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.