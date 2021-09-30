– Наш посёлок большой, а школы всего две, они переполнены, дети учатся в три смены. С шестого урока мой ребенок выходит почти в 21:00. Впереди зима, темнеет рано, да и холода наступают. Кроме этого в посёлке очень много бродячих собак, боимся за своих детей. Некоторые родители не могут встретить своих детей. Мы бы хотели, чтобы учащимся выделили школьный автобус, потому что многие живут на окраинах, идти далеко, а маршрутный автобус ходит редко. Обращались к сельскому акиму, но, увы, ответа не дождались, - говорит женщина.

– По посёлку курсирует рейсовый автобус, но он ходит редко, и бывает так, что бегущих к нему детей водитель просто-напросто не видит или делает вид, что не видит и уезжает. Пусть нам выделят один автобус, который будет оставлять детей на остановках, где мы их встретим. Мы готовы даже платить за проезд по 40 тенге, как за обычный автобус, - заявила Самал Ергалиева.

– Шестой урок заканчивается в 20:35, но у детей не каждый день по шесть уроков, всего два раза в неделю. Школьный автобус мы предоставить не можем. Во-первых, существуют определенные требования, транспорт предоставляется в случае, если населённый пункт находится более чем в трёх километрах от школы. Во-вторых, у нас нет возможности предоставить автобус, так как на балансе школы есть один старый автобус, который перевозит детей с поселков Токпай и Барбастау, - пояснил Марат Сыихов.

– Проблема есть, ей надо заниматься. На самом деле село большое, оно продолжает расти, есть отдаленные улицы и даже появляются новые микрорайоны. Детям ходить пешком далековато. Но внутри поселка функционирует пассажирский автобус №12, который по своему маршруту охватывает обе школы. Если он будет ездить по расписанию, то проблем не будет. Но 4-5 дней назад были большие проблемы с графиком автобуса, я звонил в ЖКХ Уральска, где мне сообщили, что не хватает водителей. Но мне пообещали, что решат эту проблему, а в следующем году обновят автопарк, - говорит Сержан Мадиев.

В редакцию "МГ" обратились родители школьников из села Подстепное Теректинского района. Их дети посещают местную школу, которая из-за большого контингента учащихся работает в три смены. Мама четвероклассницы Карлыгаш Аубакирова говорит, что её дочь выходит с занятий в 20:35.Мама третьеклассника Самал Ергалиева подчеркнула, что большинство родителей готовы оплачивать проезд своих детей.Исполняющий обязанности директора школы Марат Сыихов рассказал, что здание рассчитано на 345 учащихся. Но в данный момент только в начальных классах обучаются 854 ребёнка. Они вынуждены обучаться в три смены: первая смена с 8:00 до 12:15, вторая смена - с 11:45 до 16:00, третья смена - с 15:30 до 20:35.Стоит отметить, что в посёлке Подстепное проживают более 10 тысяч человек. Аким Подстепненского сельского округа Сержан Мадиев говорит, что в курсе этой проблемыКроме этого он заверил, что в будущем в селе планируется строительство новой школы. Для этого уже выделен земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация, а дата начала возведения нового здания зависит от финансирования.Аким сельского округа Сержан МадиевКарлыгаш АубакироваСамал ЕргалиеваМарат Сыихов