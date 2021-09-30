Президент Казахстана озвучил проблемы реки Урал на XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Касым-Жомарт Токаев сказал, что по данным ООН, в связи с глобальным потеплением климата и антропогенного воздействия мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%.

- Водная безопасность Казахстана во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал – серьёзная угроза для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России. Владимир Владимирович, по итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. За это я вам благодарен. Предлагаю поручить правительствам обеспечить её качественную реализацию с подготовкой доклада о выполнении данной программы», – сказал Токаев.

По его словам, отдельное внимание следует уделить вопросу целесообразности строительства и эксплуатации плотин на малых реках, а также организации новых водозаборов.

- В целом, проблема рационального забора воды в верховьях рек и экономного водопользования в её истоках приобретает особое значение. Мною поставлена задача перехода на цифровизацию с целью экономного водопользования на нашей территории, - отметил президент.

Отметим, что обмеление реки Урал наблюдается последние несколько лет. Ученые связывают это с нарушением экосистемы, и беззаботным отношением людей к природе. Из-за обмеления реки в Уральске уже несколько лет остро стоит вопрос с водоснабжением домов и предприятий.