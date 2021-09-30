В Алматы с первого октября стартует программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
В управлении предпринимательства Алматы отметили, что программа продлится до 31 декабря. За это время планируют стерилизовать и кастрировать порядка четырёх тысяч животных.
- К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа. В случае их отсутствия, можно приобрести в любой из указанных клиник за дополнительную плату. Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек от семи месяцев до девяти лет, на кастрацию кобелей и котов от шесьи месяцев до девяти лет, - пояснили в ведомстве.
Услуга включает в себя:
- предварительный клинический осмотр животных;
- определение массы животного и расчёт наркоза;
- введение в наркоз;
- фиксация животного;
- подготовка операционного поля;
- проведение операции;
- выведение из наркоза;
- регистрация данных в книге учёта;
- помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;
- послеоперационный мониторинг по телефону состояния животного в течение трёх дней;
- контроль за состоянием швов на 10-12-ые сутки после операции.
Список ветеринарных клиник для бесплатной стерилизации и кастрации собак и кошек:
- «ЦВМ». Адрес: улица Жамакаева, 32. Телефон: 8 (727) 313-13-28
- «ЦВМ». Адрес: микрорайон Мамыр-4, 111. Телефон: 8 (727) 313-13-21
- Mastino. Адрес: улица Есенберлина, 217. Телефон: 8 (727) 327-44-88, 8 (707) 327-44-88
- Allvet. Адрес: улица Толе би, 279 «Б». Телефон: 8 (727) 396-71-73
- «Айболит». Адрес: проспект Абая, 26. Телефон: 8 (708) 972‒02‒07
- Dog premium. Адрес: улица Зимняя, «Б». Телефон: 8 (727) 354‒33‒23
- «АлматыВЕТ». Адрес: улица Жансугурова, 311. Телефон: 8 (727) 397‒22‒76
- «ЗооВита». Адрес: 8-й микрорайон, 10 «А». Телефон: 8 (727) 249‒85‒19