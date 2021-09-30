За свои услуги он брал 120 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что департамент по ЗКО просёк факт получения вознаграждения за содействие в выдаче положительных протоколов безопасности на транспорт.

- Сотрудник филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по ЗКО за 120 тысяч тенге выдавал протокола безопасности на автомобили, несоответствующие требованиям национального стандарта. Тем самым подвергал опасности как водителей, так и других участников дорожного движения, - говорится в сообщении.

Мужчина привлечён к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что одной из основных причин аварий в Казахстане является неисправность автомобиля, которая должна была выявляться при техническом осмотре.

