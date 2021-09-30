- Инцидент произошел в момент, когда подросток забирал еду из киоска по продаже продуктов быстрого приготовления. Отец потерпевшего позвонил на пульт оператора 102 и написал заявление. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РК "Грабеж". Сотрудники полиции выявили и задержали 25-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 21 сентября около 15:30 неизвестный мужчина заметил деньги у подростка и решил ограбить его. После чего скрылся с места преступления.Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

oBi59UWNz1E

