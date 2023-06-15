Злостным должникам теперь будут отключать горячую воду.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Общая задолженность жителей Алматы за горячую воду и отопление достигла порядка 1,8 млрд тенге. Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков лишаются доступа к горячей воде.

— Ограничение подачи горячей воды должникам — это вынужденная мера. Неуплата услуг негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона. С начала года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 2 140 абонентов, задолжавших 415 млн тенге. Ещё на 1 122 неплательщика подали иски в суд на сумму 897 млн тенге, — рассказали в ТОО «Алматинские тепловые сети».

На сегодня арестовано 655 банковских счетов, запрещён выезд из Казахстана 258 гражданам страны. Из заработной платы удержано 16 млн тенге.