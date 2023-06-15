Пять находятся на реконструкции, ещё по шести готовятся проектно-сметные документации.
Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Улан Абдылдаев на брифинге в РСК рассказал, что сейчас на реконструкции находятся пять фонтанов:
- возле государственного музея,
- «Одуванчик»,
- декоративный бассейн «Акку»,
- возле театра имени Ауезова,
- «Тюльпаны».
Также разрабатывается проектно-сметная документация для шести фонтанов:
- возле ТЮЗа имени Мусрепова»,
- на площади республике,
- с обоих сторон городского акимата,
- возле цирка,
- на Атакенте.
По словам спикера, в ПСД предусмотрена установка камер.
Директор ТОО «Эко Алматы» Акбота Мырзалиева добавила, что приготовлены новые табличке о запрете купания на трёх языках, их обновят на всех фонтанах.