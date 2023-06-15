Пять находятся на реконструкции, ещё по шести готовятся проектно-сметные документации.

Когда в Уральске заработают фонтаны
Иллюстративное фото из архива «МГ»

Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Улан Абдылдаев на брифинге в РСК рассказал, что сейчас на реконструкции находятся пять фонтанов:

  • возле государственного музея,
  • «Одуванчик»,
  • декоративный бассейн «Акку»,
  • возле театра имени Ауезова,
  •  «Тюльпаны».

Также разрабатывается проектно-сметная документация для шести фонтанов:

  • возле ТЮЗа имени Мусрепова»,
  • на площади республике,
  • с обоих сторон городского акимата,
  • возле цирка,
  • на Атакенте.

По словам спикера, в ПСД предусмотрена установка камер.

Директор ТОО «Эко Алматы» Акбота Мырзалиева добавила, что приготовлены новые табличке о запрете купания на трёх языках, их обновят на всех фонтанах.