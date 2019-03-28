Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации городского отдела экономики и бюджетного планирования, на этот год на борьбу с бродячими собаками и кошками будет выделено двадцать миллионов тенге. Большую часть денег планируется израсходовать на отстрел, и всего пять миллионов на кастрацию и стерилизацию. Проект в начале года одобрил с подачи волонтеров аким города Алимухаммед Кутымуратулы. По словам чиновника, сначала он будет работать в пилотном режиме, так как требуется проверить его эффективность, и если результаты порадуют, то будет внедряться метод снижения популяции животных уже на постоянной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.