Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель маршрутного автобуса №2 допустил наезд на пешехода по проспекту Нурсултана Назарбаева. - 82-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она скончалась в больнице, - пояснили в ДП ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".