Вертолет Ми-8 Минобороны потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из соцсетей По информации Министерства обороны, вертолёт принадлежит Силам воздушной обороны Вооружённых сил РК. На борту вертолёта находилось 13 человек, все они погибли. Как сообщалось ранее, вертолёт следовал в составе звена из четырёх боевых вертолётов из города Актау в город Шымкент. Перелёт проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын Жебе" в тёмное время и в сложных метеорологических условиях. Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны. Между тем, стало известно, что среди погибших был уроженец ЗКО. Это 29-летний капитан Сырым Масалим, который родился в Сырымском районе ЗКО.  - Он уроженец нашей области. В последнее время нес службу в городе Актау, - пояснили в департаменте обороны ЗКО. Однако ранее сообщался полный список погибших: Майор Роман Костыгов. Член экипажа 26.04.1985 Майор Тимур Кудайбердиев. Член экипажа 17.09.1985 Лейтенант Аслан Айтбаев. Член экипажа 10.11.1994 Майор Данияр Конырбай 10.11.1985 Майор Сабыр Токбаев 15.12.1977 Капитан Сырым Мәселім 11.12.1989 Сержант 3 класса Кайрат Нурсапанов 8.10.1973 Старший сержант Мурат Шарипов 04.01.1979 Младший сержант Асхат Абдулманат 21.09.1982 Ефрейтор Айдын Абдильдинов 11.12.1978 Ефрейтор Куаныш Саркытбаев 08.09.1986 Ефрейтор Омирхан Каукаев 21.08.1990 Ефрейтор Мирас Жуматаев 10.02.1991 Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел.