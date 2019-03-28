Сегодня в областном маслихате состоялось заседание Западно-Казахстанской областной коалиции демократических сил «Казахстан - 2050» в поддержку переименования столицы Казахстана. По словам председателя областного общества Ветеранов Мырзагали Мухамбетова, имя первого президента Нурсултана Назарбаева достойно того, чтобы за его заслуги перед страной были увековечены. - Я сам являюсь свидетелем всех исторических событий в нашей стране. Помню, как мнения были разделены, когда столицу переносили из Алматы. Затем было много разговоров о переименовании Целенеграда в Астану. Считаю, что мы должны поддержать уже принятый закон, - пояснил Мырзагали Абылкасымович. Кроме того, демократические силы Западного Казахстана уверены, что новое имя столицы даст возможность дальнейшему развитию не только города Нур-Султан, но и всему Казахстану. Также представители партий заявили, что переименование происходит в рамках действующего законодательства. - Первые указы нашего нового президента Касым-Жомарта Токаева о присвоении главным улицам городов Казахстана имени елбасы это очень важное событие для всех казахстанцев, особенно для представителей более взрослого поколения, - пояснил председатель областного общества ветеранов Мырзагали Мухамбетов. По словам председателя коалиции, несмотря на сложение президентских полномочий, Нурсултан Назарбаев остается лидером нации и основателем независимого государства. В статусе Елбасы Первый Президент Казахстана продолжит активно влиять на стратегическое развитие страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.