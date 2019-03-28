Иллюстративное фото из архива "МГ" На весенних каникулах лидеры проекта «Заңғар» (часть «Программы развития молодежи г. Атырау» корпорации «Шеврон» - прим. автора) решили организовать лагерь по STEM-образованию, включающий в себя науку, технологии, инженерию и математику для школьников города. - В лагере помогут не только получить знания в сфере STEM и робототехники, но и определиться с будущей профессией. С помощью курса они узнают, в каком направлении они сильны, что им интересно, - рассказала тренер компании «Bolashak» Гульжанат Марданова. На сегодня более 4600 учащихся школ и студентов колледжей и вузов города прошли обучение по разнообразным STEM-программам в рамках проекта «Заңғар». В реализации этих программ заняты порядка 35 местных организаций образования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.