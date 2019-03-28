Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 марта, в региональной службе коммуникаций прошел брифинг, в ходе которого заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов рассказал о производственном травматизме. По словам Армана Туйгинбетова, 2019 год был объявлен министерством труда и социальной защиты населения РК "Годом охраны труда". - Но, к сожалению, из года в год происходят несчастные случаи на производстве с негативными последствиями как для работников, так и для работодателя. Стоит отметить, что в 2018 году отмечается снижение динамики производственного травматизма. Если 2017 году на производстве пострадали 68 человек, то 2018 году - 55 человек. Из них 7 человек погибли, - отметил руководитель управления по инспекции труда ЗКО. Между тем, за 2018 год было зафиксировано 51 несчастный случай на производстве. - Доля несчастных случаев, произошедших по вине работодателя, составляет 38%, с преобладанием вины работодателя - 21%, с преобладанием вины работников -29% и 12% по вине обеих сторон. Судя по отраслям, чаще всего несчастные случаи происходили в строительстве - 15 человек и бюджетных организациях - 18 человек. По видам происшествий основное количество работников пострадало при падении - 10 человек, при падении с высоты - 12 человек и в ДТП - 13 человек, - пояснил Арман Туйгинбетов. Стоит отметить, что основными причинами, приводящими к несчастным случаям, является нарушение правил безопасности и охраны труда, неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в обучении безопасным приемам труда. К слову, за прошлый год было выявлено 59 нарушений в области безопасности и охраны труда. Работодателям выдано 31 предписание на устранение выявленных нарушений, 10 работодателей были привлечены к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.