Государство проводит большую работу по поддержке социально уязвимых категорий населения, но массовое, существенное и системное повышение уровня доходов наших граждан возможно лишь при качественном увеличении экономической активности. По состоянию на март 2019 года, в сравнении этим же периодом прошлого года, количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 10%. Это связано не столько с оживлением деловой активности, сколько больше с проводимой формализацией самозанятых. Граждане оформляют статус индивидуальных предпринимателей, число которых составило порядка 840 тысяч человек. Фракция «Народные коммунисты» провела анализ и выяснилось, что качественных улучшений в этой сфере не происходит. Так, в структуре малого и среднего бизнеса на торговлю приходится 35%, что превышает средний показатель в развитых странах, который составляет 25%, и в развивающихся – 30%. В то же время в сфере обрабатывающей промышленности действует в 10 раз меньше – всего лишь 3% субъектов малого и среднего бизнеса. Тогда как в остальных странах этот показатель равняется 20-25%. Когда основная масса занята перепродажей зарубежной продукции, а не производством отечественной, благосостояние объективно не может возрастать. Прирост добавленной стоимости при этом является, по сути, фиктивным, означая лишь прибавку к цене одного и того же товара. Перед Казахстаном стоит задача увеличения доли МСБ в экономике до 50%, то есть почти в два раза. Это возможно лишь при ускоренном развитии сектора производства и технологичного сервиса. При нынешней же структуре МСБ рост его доли в ВВП лишь ухудшит устойчивость экономики, усугубив перекос в сторону торговли. Государственная поддержка производственного малого и среднего бизнеса связана, практически, с предоставлением удешевленных кредитов. В настоящее время реализуется План совместных действий Правительства и Национального банка по обеспечению финансирования субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности. Из профинансированных 668 проектов на сумму 150 миллиардов тенге лишь 22% связаны с инвестиционными целями. Остальные – это пополнение оборотных средств и рефинансирование текущих займов. Другие программы поддержки бизнеса также направлены, в основном, на то, чтобы сохранить на плаву МСБ, как источник занятости и доходов для населения. В то же время, пока отсутствуют эффективные меры, позволяющие выводить малое и среднее предпринимательство на новый уровень, помимо перепродажи товаров. Фракция «Народные коммунисты» полагает необходимым ставить стратегическую цель не просто увеличить долю МСБ в экономике, а определить приоритетом изменение структуры данного сектора. Нужно не гнаться за статистическим количеством, а работать над созданием современных малых производственных предприятий и обеспечить эффективные меры их системного стимулирования.1. Сколько было потрачено государственных средств на поддержку малого и среднего бизнеса за 2014-2018 годы, как оценивается реальная отдача этого сектора для экономики? 2. Сколько создано постоянных рабочих мест в результате реализации Плана совместных действий Правительства и Национального банка по обеспечению финансирования субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности, сколько появилось новых обрабатывающих производств?1. За счет каких факторов планируется увеличить долю МСБ в экономике до 50%? Как должен измениться этот сектор, к какой целевой структуре мы стремимся, каково видение казахстанского предпринимателя? 2. Каковы будут в дальнейшем источники финансирования развития малого и среднего предпринимательства, предполагается ли сохранение государственной поддержки, как ключевого инструмента?

Члены фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова М. Магеррамов В. Косарев И. Смирнова Т. Сыздыков

