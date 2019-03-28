У погибшего 33-летнего майора Данияра Конырбая остались трое детей, младшему из которых всего 3 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальных сетей Родители Данияра живут в поселке Каракол Мугалжарского района. По поручению акима области Ондасына Оразалина, родным погибшего решено оказать помощь в организации похорон. Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Среди погибших также военный из Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ