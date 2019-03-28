Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов.

Сегодня, 28 марта, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор жителю Уральска Аскару Муханбетову, которому было предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать наказание Муханбетов будет в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.Из материалов дела следует, что 11 января 2019 года ранее судимый Аскар Муханбетов незаконно произвел обмен наркотических средств в особо крупном размере на автомашину "Тойота Камри". – Аскар Муханбетов рассказал своему другу Куспанову, что нашел пакет с сушеной марихуаной и хотел бы его сбыть. Всего у него было 53 спичечных коробков и 28 газетных свертков общим весом 1725 граммов, стоимость которых подсудимый оценил в 3 млн тенге. Куспанов познакомил его со своим племянником, который, в свою очередь, нашел желающего обменять машину на марихуану. Прибыв на место, Муханбетов осмотрел автомобиль, отдал владельцу пакет с наркотическими веществами, взамен взял ключи и документы на машину. В это время он был задержан сотрудниками КНБ. К слову, владельцем автомашины был подставной человек, - сообщил Бакыт Ермаханов. Стоит отметить, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел тот факт, что у него осталась престарелая мать. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.