Произошло это на трассе Актобе — Оренбург 28 марта в 6 часов утра. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажир получила ушибы. Стало известно, что пассажиром была супруга водителя. От госпитализации она отказалась. Полицейские начали досудебное расследование, проводят экспертизы.