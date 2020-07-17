В регионе не хватает 278 медицинских специалистов. Областной акимат делает все возможное, чтобы восполнить пробел, образовавшийся на протяжении многих лет. Двадцать спортивных врачей Атырауской области продолжат свою работу. В ходе встречи аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил их за оказываемую помощь во время пандемии и пожелал им успехов в работе. - Несмотря на всю опасность в вашей работе, вы прилагаете все возможные усилия, чтобы помочь. Переносить кислородные баллоны не простая задача. Вы проделываете тяжелую работу сейчас, когда в тоже время люди страдают от обычной жары. В нашей стране 2020 год был объявлен Годом волонтеров. И сейчас ваша помощь необходима. Благодарим вас за работу, за то, что вы болеете душой за родную страну, за наших граждан, жителей Атырауской области. Мы вместе преодолеем эту опасную инфекцию, помогая и поддерживая друг друга, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. Волонтер Мира Есниязова, которая на добровольных началах оказывает помощь медикам на протяжении более двух недель, рассказала, что изначально она хотела работать только снаружи. - У нас не было даже мыслей о том, что надо будет входить в «грязную зону». Однако, когда наши ребята услышали, что пациентам жизненно необходимы баллоны с кислородом, они надели защитную спецодежду и вошли в провизорный центр. Позже в эту работу были вовлечены и девушки. Это правда, что в начале мы получили психологический удар. Порой, сон начисто пропадает, когда медсестры говорят нам, что пациенты испытывают затруднения дыхания, мы возвращаемся и продолжаем носить баллоны. Видя, что ситуация сложная, просто невозможно не помочь, - сообщила Мира Есниязова. Основная часть работы волонтеров координируется гражданским центром при областном акимате. Отметим, что Атырау в настоящее время получает медицинскую помощь от врачей из России. Шестеро российских врачей, которые ранее были командированы в Нур-Султан, уже находятся в Атырау. Вместе с этим, по инициативе акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, еще пять врачей из Астраханской области РФ прибыли сегодня утром в регион. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.