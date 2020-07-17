Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 25-летняя женщина выпала из окна сегодня, 17 июля, примерно в 11.00. - Пострадавшая, находясь у себя в квартире, расположенной на четвертом этаже, при чистке постельных принадлежностей через оконный проем оступилась и упала на крышу магазина, расположенного на первом этаже, в результате получила телесные повреждения. Спасатели спустили ее на землю, - отметили в ведомстве. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО состояние пострадавшей обещали прокомментировать позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.