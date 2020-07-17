Вам может быть интересно
Два пастуха замерзли в степи ЗКО: инспекция признала вину работодателя
Они погибли этой зимой.
Курс доллара продолжает снижаться
За сутки он снизился на 2,64 тенге.
В Уральске мороз и сухо: прогноз погоды на 11 февраля
По регионам Западного Казахстана погода завтра останется зимней — холодной, с морозами и умеренной облачностью, без существенных снегопадов.
В Уральске камеры с ИИ вычислили мужчину, находившегося в розыске
Мужчину подозревают в мошенничестве в Актюбинской области.
Курс доллара и рост цен: что ждет казахстанцев в ближайший год по прогнозам аналитиков
Средняя ожидаемая инфляция через год увеличилась до 11,6% против 11,4% ранее.
Телефон и алкоголь пытались тайно передать арестованным в ИВС ЗКО
Полицейские пресекли два разных случая.
Токаев призвал правительство повысить доходы граждан и действовать без промедления
Ключевые приоритеты остаются неизменными — это повышение уровня доходов и улучшение качества жизни населения.
Оралда мүгедектігі бар жандарға арналған спорт клубында 226 адам жаттығады
2025 жылдың тамызында облыс орталығында мүгедектігі бар жандардың спортпен шұғылдануы үшін арнайы ғимарат пайдалануға берілді. Жарты жылдай...
«Сомнительная практика»: Токаев потребовал пересмотреть проверки бизнеса
Правительству и НПП «Атамекен» поручено до 1 апреля внести предложения по комплексной перезагрузке политики поддержки МСБ.