Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент полиции Актюбинской области призывает актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. – Необходимо перепроверять и проявлять бдительность, передавая ценные вещи или деньги незнакомцам. Так, в феврале текущего года 37-летний житель города Нур-Султан, находясь в городе Актобе, обещал предпринимательнице предоставить строительный объект и совместно вести строительство. Женщина отдала ему деньги в размере 380 тысяч тенге. Однако обещание мужчина не сдержал и в июле этого года пострадавшая обратилась в полицию, - сообщили в полиции. В начале марта этого года 31-летний житель Актобе обещал 25-летнему предпринимателю доставить строительные материалы, взял деньги в размере 3,68 млн тенге, но обещанную услугу не оказал. Бизнесмен также обратился в полицию в июле. Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения «Подписка о невыезде и надлежащем поведении». Полицейские проводят следственные мероприятия. – Еще одно мошенничество произошло в июле. Неизвестный мужчина позвонил 22-летней девушке, представился сотрудником банка, напугал ее тем, что кто-то пытается взломать ее счет и узнал реквизиты банковской карты. Затем мошенник совершил перевод 220 тысяч тенге. Ведется досудебное расследование по факту мошенничества, - добавили в полиции.