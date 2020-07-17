Они помогают местным медикам справиться с эпидемией в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Российские врачи приступили к работе в ЗКО Павел Гусев Как рассказал врач эпидемиолог Сергиево-Посадской районной больницы Московской области Павел Гусев, 6 июля они прилетели из Московской области в Нур-Султан в составе большой команды, специалисты разного профиля, в основном это пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи. - Мы приехали оказывать практическую помощь пациентам в РК. Хотим поделится своими практическими наработками, поддержать наших коллег. После приезда неделю отработали в столице РК, затем нас распределили по регионам: в Шымкент, Алматинскую область, Атырау и ЗКО. Два врача анестезиолога-реаниматолога, два инфекциониста и один эпидемиолог прибыли в Уральск 14 июля и в тот же день приступили к работе, - рассказал Павел Гусев. Врач эпидемиолог Сергиево-Посадской районной больницы Московской области отметил, что у них была та же самая ситуация, как и в ЗКО, только ее они пережили немного раньше. - Все то же самое. Такие же массовые поступления больных, потом ситуация улучшилась, эпидемия стала уменьшаться. На сегодняшний день у нас значительно снизилась заболеваемость в Московской области.  Сейчас мы приехали как консультанты. Больницы ставят задачи перед нами, и мы будем работать, пока ее не выполним. Вообще мы летели на две недели, потом коллегиально было принято решение остаться в РК на месяц, поэтому сложно сказать, сколько мы тут пробудем, - отметил Павел Гусев. Напомним, 14 июля в ЗКО на борьбу с коронавирусом приехали специалисты из России. Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.