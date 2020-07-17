Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 15 июля около 22.00 в сельском округе Бирлик Курмангазинского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, на реке Кигач утонул 41-летний местный житель. – Вызов спасателям поступил лишь 16 июля в 6.30. Инцидент произошел возле участка Ягодкин на приграничной с Россией реке Кигач. Мужчина, пересекая реку на лодке, перевернулся и утонул. Поисками утонувшего занимались четыре спасателя, – сообщили в ДЧС Атырауской области. Тело утонувшего мужчины спасатели нашли 16 июля в 18.02. Стоит отметить, что с начала года в регионе утонули 25 человек, среди которых четверо детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.