11 июля Минздрав получил официальное уведомление ВОЗ по классификации и учёту случаев Covid-19 в новом формате. - В целях обеспечения максимальной прозрачности данных Министерством здравоохранения объединены новые подходы к учёту и формированию статистических данных. С учётом проведённых консультаций с европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учёту случаев Covid-19 по новым кодам. Таким образом, лабораторно подтверждённые случаи Covid-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавируса, – сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Он отметил сходство течения этих заболеваний и необходимость применения единых подходов в тактике их лечения. До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, в статистику по Covid-19 включались только лабораторно подтверждённые случаи. Вместе с тем, с третьей декады июня в стране произошёл рост заболевания вирусной пневмонией без уточнения возбудителя. Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Казахстана отправило запрос в ВОЗ и ждёт ответа по вопросу включения случаев атипичной пневмонии в официальную статистику по Covid-19. Известный нейрохируг Мынжылкы Бердиходжаев призвал классифицировать такие случаи как коронавирус. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.