Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований ЗКО, житель города из дома продавал суррогатный алкоголь. Об этом стало известно 10 июля этого года. – Мужчина продавал пятилитровую тару алкоголя по семь тысяч тенге. У него изъято 85 литров суррогатной продукции. Собранный материал направлен для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности в департамент полиции ЗКО, - отметили в ведомстве.