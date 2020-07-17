Сегодня, 17 июля, на базе Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа, выпускниками было продемонстрировано правильное одевание и снятие одежды КВИ. По словам преподавателя Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа Индиры Жапашовой, они обучают этому выпускников целую неделю. - Мы подготавливаем их для работы в провизорном стационаре нашей области. В этом году наш медколледж закончили 304 человека. Обучение у нас проходит дистанционно, только практические занятия проходят в стенах медучреждения. Наши преподаватели показывают стационары. Затем, после получения данного сертификата, все выпускники трудоустраиваются по желанию, - отметила Индира Жапашова. Преподаватель Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа отмечает, что в настоящее время сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация, но, несмотря на это, молодежь готова идти на передовую и помогать врачам. Стоит отметить, что на сегодняшний день уже трудоустроены 24 выпускника Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Следующие 24 человека после сдачи экзаменов получат сертификаты и также пойдут работать. К слову, в медколледже готовят фельдшеров, медсетер, эпедемиологов и лаборантов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.