Как рассказал директор Областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов, сейчас в провизорном стационаре больницы находятся свыше 100 больных, порядка 15 из которых подключены к ИВЛ. - Сегодня поставленный груз будет распределен по всем провизорным и инфекционным стационарам, а также часть будет передана поликлиникам. Что касается кислородных концентраторов, то это очень мощные на 10 литров. Их можно подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких, - пояснил директор областной многопрофильной больницы. По словам предпринимателей, они сейчас готовы оказывать помощь врачам, потому как именно медики ведут незримую войну с пандемией. - Нас группа бизнесменов, которые решили оказать такую помощь нашим врачам. Призываю и других предпринимателей не оставаться в стороне и помогать нашим врачам, - отметил один из спонсоров Дидар Асетов. Стоит отметить, что ранее на средства из фонда были закуплены 160 кислородных концентраторов. Их направили в провизорный центр, расположенный в областной больнице.