Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании в облакимате приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, также акимы районов и руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев. В ходе совещания стало известно, что в 2019-2020 годы была выявлена 871 тысяча гектаров неиспользованных земель в ЗКО, самое большое количество пришлось на Сырымский и Таскалинский районы. Стоит отметить, что половина участков были освоены, а еще половина будут возвращены государству. Кроме того, руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев в ходе заседания в акимате ЗКО отметил, что местными исполнительными органами ведутся работы по выявлению неиспользованных земель. - На сегодняшний день проверке подлежат 364 тысячи гектаров земель по области. Все их мы хотим проверить. До 1 января 2023 года был объявлен мораторий на проведение проверок малого бизнеса. Но сейчас пожароопасный период и есть угроза того, что на неиспользованных землях может возникнуть пожар. Также есть недобросовестные землепользователи. Мы согласовали с министерством сельского хозяйства проведение внеплановых проверок. В связи с этим начнем работать по этому направлению, - пояснил Мурат Умралеев. Стоит отметить, после выявления неиспользованных земель на эти участки будет выставляться обременение сроком на один год, по истечению этого срока, если участок будет не использован, будут применяться административные меры, третья мера - это изъятие этих земель, через судебные органы и по конкурсу они предоставляться другим землепользователям. К слову, проверки земель по области начнутся с 20 июля.