Самую большую сумму - 100 млн тенге - пожертвовал предприниматель Александр Матевосян, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране выделяются огромные средства. Как оказалось, предприниматели ЗКО также решили внести свою лепту. С их помощью удалось собрать немалую сумму, на которую были закуплены 160 кислородных концентраторов
. Предприниматели перечисляли средства на счет частного благотворительного фонда "Акжайык". Как рассказал директор фонда Тлеккабыл Имашев, в сборе участвовали 63 частные и бюджетные организаций.
– Деньги собирали не только предприниматели, но и бюджетные организации, среди которых акиматы, управления, сельские округа. Общими усилиями удалось собрать 148 млн тенге. Работники некоторых организаций перечислили однодневную заработную плату. На собранные средства мы уже привезли в город 160 кислородных концентраторов. Из России привезут 400 пульсоксиметров (медицинский диагностический прибор для измерения уровня сатурации
кислородом крови - прим. автора). Сбор до сих пор ведется, желающие перечисляют деньги и мы, по мере накопления, покупаем медицинское оборудование. Областное управление здравоохранения рекомендует нам, что закупить и мы закупаем, - рассказал Тлеккабыл Имашев.
Выяснилось, что из общей суммы заказанной продукции необходимо выплатить 12% в качестве государственной пошлины.
– Несмотря на то, что это благотворительность, нам все же приходится платить государственную пошлину НДС, это 12% от всей стоимости товара. Немалое количество денег приходится платить. Из 148 млн в качестве НДС нам пришлось заплатить около 17 млн тенге, - отметил директор фонда.
Одним из меценатов является главный акционер АО "Желаевский КХП" Александр Матевосян, который на безвозмездной основе выделил 100 млн тенге.
– Это наше проявление патриотизма и активной гражданской позиции. Сейчас, когда многие наши соотечественники борются с пандемией, я решил таким образом поддержать казахстанцев и оказать помощь. Группа компаний "Мартин" выделила эти деньги для народа и мы хотим, чтобы эти деньги дошли до народа, - рассказал Александр Матевосян.
– Сначала мы насчитывали больных коронавирусом единицами, потом десятками, сегодня сотнями. Изначально это был дальний знакомый, потом мы слышали о заражениях среди коллег и друзей, теперь эта проблема коснулась каждой семьи. Мы видим очереди в аптеках, отчаянье в глазах медицинских работников, слышим хриплый кашель и мольбы наших героев в белых халатах. Можно бесконечно злиться, искать виновных. Но оставаться равнодушным нельзя! Пора признать, нам нужна помощь. Силами предпринимателей нашего города была организована финансовая помощь нашему региону в борьбе с пандемией. Были собраны средства на оснащения провизорных центров, на закуп аппаратов ИВЛ и медикаментов, - сообщили представители благотворительного фонда "Акжайык".
