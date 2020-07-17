Как сообщили у министерстве труда и социальной защиты населения РК, для удобства граждан прием заявок будет осуществляться поэтапно. Так, с 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа. Для граждан из данной категории, не воспользовавшихся проактивной услугой, прием заявок будет осуществляться после завершения проактивного оказания услуги. С 17 июля стартовал прием заявок от индивидуальных предпринимателей, лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера и лиц, занимающихся частной практикой. Узе с 19 июля начнётся прием заявок для работодателей (юридических и физических лиц), подающих заявки за своих работников. Подать заявку можно будет, используя следующие каналы: - веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz; - портал 42500.enbek.kz; - telegram-боты; - приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; - мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года. Напомним, с 5 июля в Казахстане был объявлен карантин сроком на две недели. 13 июля президент Токаев заявил, что карантин будет продлён ещё на две недели до 2 августа, а нуждающимся выплатят по 42500 тенге.