По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +36 градусов, ночью +21. В Атырау будет жарко. Днем здесь ожидается +42 градуса, ночью +26. В Актау температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +26. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +39 градусов, ночью +21.