По информации ДЧС Атырауской области, 17 июля по улице Тайманова в 19.21 по местному времени произошёл пожар на станции технического осмотра (СТО), принадлежащей ТОО "КазАзер" на площади 250 кв.м. - Как оказалось в здании находилось 8 легковых автомобилей, которые были полностью уничтожены огнём. Силами сотрудников ГУ "СП и АСР" ДЧС Атырауской области в 20.00 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 20.41 . Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в группе внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Атырауской области. Какие именно автомобили сгорели при пожаре пока не сообщается.