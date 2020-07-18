Ночью огонь вплотную подошел к дачам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска   Возгорание началось вечером 17 июля. Уж к ночи огонь приблизился к дачам в районе Ремзавод, Вторая дачная. - Боимся, что огонь доберется до наших домов. Урожай это одно, здесь люди полноценно живут, это их единственное жилье, - рассказала жительница дач Людмила. В тушении пожара помимо специалистов службы пожаротушения принимали участие сами дачники. - Нам помогли жители соседних дач, никто не считался, приходил и помогал всю ночь, - говорит житель Второй дачной по имени Асхат. Между тем в ДЧС ЗКО сообщили, что сотрудники департамента работали на этих участках всю ночь. - 17 июля в 19.00 в г. Уральске в районе садоводческих обществ "Урожайный" и «Энергетик» произошел пожар,  горел лесной массив на площади 8 га и сухая трава на площади 17 га. Пожар локализован в 7.40 силами. В тушении пожара были задействованы более 100 человек, это сотрудники ДЧС, лесхоза, добровольных пожарных формирований, полицейские и более 30 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал быстрому распространению огня. На данный момент силы и средства остаются на месте пожара и принимают меры для ликвидации пожара, - сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев. Лесные пожары в регионе бушуют уже несколько дней. Только в Акжайыкском районе было 8 очагов возгорания лесных массивов и степной травы. Огонь уничтожил два дома и несколько хозпостроек в селе Коловертное. Ущерб сейчас подсчитывается. Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска Лесной массив и степная трава горят вблизи Уральска  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  