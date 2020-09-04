Иллюстративное фото из архива "МГ" Первым выступил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что с прошлого года в государственную собственность возвращены земли площадью 108 тыс га, введены в сельскохозяйственный оборот 33 тыс га, возобновлено освоение на земельных участках 442 тыс га. - Глава государства отметил необходимость привлечения инвестиций в аграрный сектор в целях развития сельского хозяйства. Он заявил, что земля не продается иностранцам, – сказал глава области. Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что сейчас в регионе очередь на жилье насчитывает 26 тысяч человек. 75% из них – это жители Уральска - Сейчас в рамках программы "Нурлы жер" строится 21 многоэтажный дом и 139 жилых домов в районах, - отметил Гали Искалиев. Директор проектного офиса «Ақжайық-адалдық алаңы» Алия Салиева заявила, что работа по сокращению госаппарата должна проводиться прозрачно. - Государственные служащие в районах занимаются госзакупками, цифровизацией, следят за освоением бюджетных средств. При этом получают по 80 тысяч тенге. Это приводит к возникновению коррупционных рисков. Недавно прошла оптимизация чиновничьего аппарата и уже количество госслужащих снизилось. Мы желаем знать: «Когда, кого и за что сократят»? Сокращение должно затронуть бюрократов, а не госслужащих в районах, - сказала Алия Салиева. Глава государства в своем послании народу Казахстана заявил, что нефтяной суперцикл похоже завершился. И следует быть готовым к новой конъюнктуре мирового рынка. Необходимо создавать собственные производства по переработке добываемых углеводородов. - Имеются технологии и строительные решения по переработке сырого газа в полиэтилен и сжиженный газ. На втором этапе - в полипропилен и этиленгликоль, - отметил депутат маслихата ЗКО Фарид Бахтиозин. Отметим, что перед исполнительными органами стоит задача по претворению всех планов в жизнь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.