Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, все, кто принимал непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, своевременно получили выплаты, доплаты и компенсации. – К сожалению, среди наших врачей были заболевшие, они также получили компенсации в размере двух млн тенге. Всего более 70 человек получили выплаты. Проводится заседание комиссии, на рассмотрении которой находится материал по шести погибшим медицинским работникам. Их семьи получат по 10 млн тенге, - рассказал Болатбек Каюпов. По словам главного врача ЗКО, в области имеется более 30 тысяч запасов ПЦР-тестов, сдать их можно в любой поликлинике.