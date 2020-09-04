Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, в ближайшее время ожидается сезон простудных заболеваний. – Сейчас опасность представляют сезонные заболевания гриппа и ОРВИ, которые по своим клиническим характеристикам очень сильно похожи на COVID-19. Мы стараемся охватить вакцинацией максимальное количество людей. Мы закупили около 67 тысяч доз вакцины от сезонных простудных заболеваний, в самое ближайшее время планируем закупить столько же, - отметил глава облздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.