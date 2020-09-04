Сегодня, 4 сентября, аким Уральска Абат Шыныбеков принял граждан в онлайн-режиме. Граждане поднимали вопросы жилья, коммунальной сферы и предпринимательства. Аким города ответил на вопросы жителей в онлайн-приемной с дистанционным участием специалистов соответствующих структур акимата. Аналогичный прием будет продолжатся и в дальнейшем. Стоит отметить, что это не первый такой прием. Из-за апндемии коронавируса встречи было решено проводить онлайн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.