Стационары и провизорные центры для больных COVID-19 закрываются, а больницы вернулись в штатный режим работы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, в начале эпидемии коронавирусной инфекции в области было развернуто 600 коек. – Самый пик заболеваемости пришелся на июль, тогда мы развернули почти четыре тысячи мест. Сейчас те стационары, которые были открыты в качестве провизорных и стационарных инфекционных больницы, мы закрыли. Оставили всего 600 коек. В случае возникновения вспышки мы снова готовы развернуть максимальное количество мест. В Уральске, в микрорайоне Жулдыз, стартует строительство модульной инфекционной больницы, это позволит нам еще дополнительно сформировать 200 коек. Больница будет современная, строится по новым технологиям и позволит нашим медицинским специалистам быстро и качественно лечить пациентов. Строительство будет завершено в конце октября или в начале ноября. Люди должны понимать, что в дальнейшем, даже если не будет проблем с COVID-19, эта больница будет использоваться как многопрофильный стационар или поликлиника. Она в любом случае должна быть, - рассказал Болатбек Каюпов. По мнению специалиста, снизить количество заболевших коронавирусной инфекцией удалось с помощью введенных карантинных мер. – Наше население начало понимать, что болезнь существует. Изначально было много неверующих, люди с ТШО крайне возмущались, что мы закрыли их на карантин. Я считаю, что мы тогда правильно проводили все мероприятия. Когда ограничения сняли, у нас произошел такой вот всплеск. Чтобы избежать второй волны, мы должны продолжить соблюдать санитарные нормы, носить маски и соблюдать дистанцию, - отметил глава облздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  