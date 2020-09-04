По данным сайта РГП Казгидромет, в Уральске без осадков, днем +24 градуса, ночью +10. В Атырау днем до 29 градусов тепла, ночью +15. В Актобе солнечно, днем 23 градуса выше нуля, ночью +8. 30 градусов тепла днем и 19 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.