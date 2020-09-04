Иллюстративное фото из архива "МГ" - Река Урал имеет свои особенности и главная особенность - зависимость от осадков, которые в зимний период выпадают в верховьях реки. Я читал разные источники, многие пишут, что идет снижение объемов половодья, то есть последние 10-12 лет уровень воды в Урале будет уменьшаться. Последствия мы видим. Наши специалисты ездили в Башкирию, я сам был в Оренбурге, то есть говорить о том, что в верховьях держат воду - не совсем правильно. Воды у них нет. Возможно, есть ответвления, где нелегально берут воду. Этот вопрос мы подняли на уровне президентов, комиссия работает, - сообщил аким ЗКО Также глава области пояснил, что проблема с водой в первую очередь связана с Кушумским каналом. - То есть воды, в принципе, достаточно, просто мы не можем ее перебросить в Кушумскую оросительную систему из-за того, что уровень низкий. В прошлом году мы начали разрабатывать проект, надеюсь, в этом году в октябре закончим, по строительству насосной станции возле п. Кушум. То есть там будут стоять 8 насосов и перебрасывать из реки в Кушумский канал от 50 до 80 млн кубов воды за сезон. Таким образом мы постараемся решить вопрос наших водохранилищ. В перспективе строительсво водохранилища возле Жалпактала, которое будет накапливать воду и решать вопрос с водой в Казталовском и Жангалинском районах, - пояснил Гали Искалиев. По его словам, в области продолжается очистка каналов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.