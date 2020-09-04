Иллюстративное фото из архива "МГ" В выходные дни, 5 и 6 сентября, в городе будет приостановлена работа следующих объектов: - торговые дома и центры (бутики, павильоны) - торговые сети (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них), непродовольственные и продовольственные крытые рынки - салоны красоты - парикмахерские - объекты, оказывающие косметологические услуги - SPA центры (салоны) - фитнес-центры - бани, сауны - аттракционы на открытом воздухе - религиозные объекты - бассейны - тренажерные залы - спортивные комплексы. Между тем общественный транспорт будет работатт в прежнем режиме.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.