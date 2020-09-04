Иллюстративное фото из архива "МГ" - В этом году в области получили квоты на экстракорпоральное оплодотворение 37 пар. В прошлом году подобные квоты были предоставлены 30 парам, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. В настоящее время возраст женщин, стоящих в очереди на получение оплодотворения путем искусственного осеменения, в основном составляют от 24 до 42 лет. Напомним, на сегодняшний день по стране 14 организаций занимаются искусственным оплодотворением. В числе городов - Нур-Султан, Алматы есть и город Атырау. Средства для ЭКО оплачиваются через ФОМС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.