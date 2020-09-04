Врачи отмечают у них тяжелое поражение легких, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель и 10 сотрудников СПИД-центра Атырау заразились коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал, что всего на территории ЗКО зарегистрировано 6767 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 3324 пациента с клиническими признаками болезни, остальные - бессимптомные, выздоровели 6175 человек, летальных случаев - 97. – Подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких пациентов нет, но есть люди, которые подключены к аппарату кислородной концентрации. В инфекционных стационарах получают лечение 52 человека, в провизорных -18.  К сожалению, три пациента находятся в тяжелом состоянии, за ними ведется наблюдение, они получают соответствующее лечение. В реанимации они находятся около двух недель, у них зафиксировано тяжелое поражение легких. Наши врачи максимально стараются вывести их из этого состояния. Детей в стационарах нет. В районах области также не зарегистрировано случаев заражения, - рассказал Болатбек Каюпов. Кроме этого, главный врач ЗКО отметил, что в области имеется достаточный запас противовирусных, жаропонижающих препаратов и антибиотиков. – В начале сентября еще ожидается поставка дополнительной партии антибиотиков. По медицинским организациям дефицита в препаратах нет. У нас есть двухмесячный не снижаемый запас лекарств для борьбы с COVID-19. Медорганизции области направили дополнительную заявку на поставку дополнительной партии на общую сумму 500 млн тенге. В область доставлены лекарства на сумму 280 млн тенге, - рассказал Болатбек Каюпов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    