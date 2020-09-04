Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал, что всего на территории ЗКО зарегистрировано 6767 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 3324 пациента с клиническими признаками болезни, остальные - бессимптомные, выздоровели 6175 человек, летальных случаев - 97. – Подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких пациентов нет, но есть люди, которые подключены к аппарату кислородной концентрации. В инфекционных стационарах получают лечение 52 человека, в провизорных -18. К сожалению, три пациента находятся в тяжелом состоянии, за ними ведется наблюдение, они получают соответствующее лечение. В реанимации они находятся около двух недель, у них зафиксировано тяжелое поражение легких. Наши врачи максимально стараются вывести их из этого состояния. Детей в стационарах нет. В районах области также не зарегистрировано случаев заражения, - рассказал Болатбек Каюпов. Кроме этого, главный врач ЗКО отметил, что в области имеется достаточный запас противовирусных, жаропонижающих препаратов и антибиотиков. – В начале сентября еще ожидается поставка дополнительной партии антибиотиков. По медицинским организациям дефицита в препаратах нет. У нас есть двухмесячный не снижаемый запас лекарств для борьбы с COVID-19. Медорганизции области направили дополнительную заявку на поставку дополнительной партии на общую сумму 500 млн тенге. В область доставлены лекарства на сумму 280 млн тенге, - рассказал Болатбек Каюпов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.