Фото с личной страницы в Instagram Самата Шайдуллаулы В управлении полиции города Уральск сообщили, что 31-летний мужчина был волонтером. Он помогал художнице, которая рисовала граффити на 10-этажном доме в микрорайоне Кунаева. - Во время работы он задел высоковольтные провода, которые проходили по крыше. От удара током он скончался на месте. По факту его смерти начато досудебное расследование, - пояснили в полиции. Как стало известно, 31-летний Самат Шайдуллаулы был волонтером известной в городе группы Uralsk Runners. Сегодня, 4 сентября, его похоронили. Проводить в последний путь волонтера собрались сотни людей. Соседи отзываются о нем, как о добром и хорошем человеке. Художница, рисовавшая граффити на этой многоэтажке, сообщила, что была внизу, когда произошла трагедия. - Самат был на крыше, а я внизу, мыла кисти. Он был волонтером движения Uralsk Runners, которое оказывала нам всяческую помощь: техническую, привозили поесть. Очень жаль, что так получилось, - говорит художница. К настоящему времени с основателем движения Uralsk Runners связаться не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.