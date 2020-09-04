Как рассказала заместитель акима п. Круглоозерное Татьяна Сумкина, в посёлке почти 1500 гектаров являются сенокосными угодьями. - У нас в посёлке насчитывается 700 частных подворий. Общее поголовье скота 1600 годов КРС И 1100 МРС. Все они заготавливают сено на зиму. Также можно купить сено у крупных крестьянских хозяйств. Рулон стоит 5 тысяч тенге. В нем порядка 300-400 кг, - рассказала Татьяна Сумкина. А вот фермеры говорят, что урожай травы в этом году в два раза меньше, чем в прошлом. - Мы завершаем заготовку сена. Также заложили солому после сбора зерновых. Мы реализацией сена заниматься не будем. Того, что мы собрали, хватит для корма нашему поголовью. У нас 200 голов скота,- сообщил директор ТОО «Агрофирма Яик». Также жители посёлка смогут самостоятельно заготовить сено выписав ордер в местный лесхоз. Площадь сенокосных угодий составляет 250 гектаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.