Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 28 августа 47-летний мужчина проник в дом своих знакомых и украл оттуда 14 тысяч долларов, 5,9 млн тенге, а так же золотые украшения. После чего он вскрыл пластиковое окно, выбросил сейф во двор, устроил в доме беспорядок и позвонил хозяину дома, который в этот момент был на работе. – Владельцу дома он сообщил, что в его жилище проникли воры. На место сразу же прибыли сотрудники следственного отдела, которые обратили внимание на некоторые несоответствия. Например, вор не забрал всю сумму часть ювелирных изделий и деньги в размере 1,5 млн тенге. Полицейские решили повторно допросить мужчину. Позже у него были изъяты похищенные деньги и золотые украшения, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что в отношении неудавшегося вора начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".